Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Takımın bir kısmı yenilenme çalışması yaparken diğer kısım taktik çalıştı. Hazırlıklar salı günü devam edecek.