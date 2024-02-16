Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor ile karşılaşacak
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Antalyaspor, son 2 maçını kaybettikten sonra eksik futbolcusu olmayan bir kadroyla mücadeleye çıkacak. Takım, 34 puanla haftaya 7. sırada girerken, İstanbulspor ise ligde son sırada bulunuyor.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde son 2 maçını kaybeden ve İstanbulspor karşılaşması öncesi eksik futbolcunun bulunmadığı Akdeniz ekibi, 34 puanla haftaya 7. sırada giriyor. İstanbulspor ise ligde 11 puanla son sırada bulunuyor.