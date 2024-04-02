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Bitexen Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı

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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 90 Assombalonga), Safuri (Dk. 80 Emre Uzun), Saric (Dk. 69 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 80 Bytypi), Buksa

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Dk. 87 Saponara), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 87 Flips), Pedrinho (Dk. 59 Efkan Bekiroğlu), Bassogog (Dk. 59 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor), Dk. 64 Efkan Bekiroğlu ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 58 Bassogog ( Mke Ankaragücü ), Dk. 81 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1 sona erdi.

64. dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

77. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sowe'nin yerden şutunu kaleci Leite, ayaklarıyla güçlükle kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

79. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Chatzigiovanis'in yerden vuruşunda top yan direğe çarptı. Dönen topu, Antalyasporlu futbolcular uzaklaştırdı.

Karşılaşma,1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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