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Bitexen Antalyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

29 Kasım 2023 11:12 Son Güncelleme: 11:14 Abone Ol

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı ve taktik ağırlıklı çalışma ile antrenmanı tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, maç için taraftara özel deplasman uçağı kaldırılacağı duyuruldu.