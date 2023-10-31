Bitexen Antalyaspor, güneş enerjisi sistemiyle elektrik ihtiyacını karşılayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, tesislerin elektrik ihtiyacını güneş enerjisi sistemiyle karşılayacak. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, güneş enerji sistemiyle ilgili kulüpte yapılan planlamaları ve maliyet avantajını vurguladı. Lineer Solar Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gürcü ise projenin Antalya'ya ve Antalyaspor'a hayırlı olmasını diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'da tesislerin elektrik ihtiyacı, kurulacak güneş enerjisi sisteminden elde edilecek.

Kurulacak güneş enerjisi sistemleri ile ilgili Antalyaspor ile Lineer Solar Enerji AŞ arasındaki iş birliğinin imza töreni, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlendi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, güneş enerji sistemiyle ilgili kulüpte 2015'ten bu yana planlamalar yapıldığını söyledi.

Başkan olarak imzaladığı ilk sözleşmenin güneş enerji sistemleri projesi olduğunu ifade eden Boztepe, maliyet değerlerinin altında bir projeyle üretim yapılacağını kaydetti.

Lineer Solar Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gürcü ise projenin Antalya'ya ve Antalyaspor'a hayırlı olmasını diledi.

Çevreci enerjinin önemine dikkati çeken Gürcü, "Sürdürülebilir yarınlar için yenilenebilir alanda atılımların çoğaldığı bir dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmek bizim için onur verici. Antalyaspor'un tesislerindeki 10 çatıya kuracağımız güneş enerji sistemi 30 yıl kulübe hizmet verecek. Güneş panelleri ocak ayında kurulacak ve şubatta elektrik üretmeye başlayacak." dedi.

Antalyaspor'un yıllık enerji ihtiyacının tamamının güneş enerjisiyle karşılanacağını dile getiren Gürcü, "Yaptığımız anlaşma ticari kar amacı gütmeyen, tamamen Antalyaspor'un faydasına bir anlaşma oldu. Normalde enerji yatırımları kendini ortalama 4 yılda amortisman ederken Antalyaspor'un amortisman süreci 2 yıl olacak. Antalyaspor'un artık elektrik faturası gibi bir derdi olmayacak." diye konuştu.