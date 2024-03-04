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Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek rahatladı

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Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri maçın ardından galibiyetin kendilerini rahatlattığını söyledi. Yalçın, zorlu bir süreçten geçtiklerini ve önlerindeki 10 maçlık periyotta kendi rakipleriyle mücadele edeceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, elde ettikleri galibiyetin kendilerini rahatlattığını söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

Son haftalarda kazanamadıklarına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"O açıdan stresliydik. Oyuna baktığımız zaman 5-6 çok net pozisyon kaçırdık. İkinci golü atsaydık daha kolay olabilirdi. İkinci golü bulamayınca oyun zorlaşıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çok zor maçlar oynuyoruz. 38 puanla kendimizi koruma pozisyonuna aldık. Bu bizim için bir avantaj. Önümüzde 10 maçlık periyot var. Son 8 maç tamamen kendi rakiplerimizle. Bu galibiyet bizi rahatlattı."

Kaynak: AA / Spor

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