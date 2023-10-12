Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı ve taktiksel çalışmayla idmanı tamamladı. Akşam yapılacak antrenmanla hazırlıklar devam edecek.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.