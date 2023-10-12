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Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı ve taktiksel çalışmayla idmanı tamamladı. Akşam yapılacak antrenmanla hazırlıklar devam edecek.