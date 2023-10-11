Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada üç gün izin yapan Antalyasporlu futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı ve antrenman programına başladı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Geçen haftaki Galatasaray karşılaşmasının ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada üç gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Antalyasporlu futbolcuların fitness salonunda başlayan antrenman programı, sahada taktiksel çalışmalarla sona erdi.