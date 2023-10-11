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Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada üç gün izin yapan Antalyasporlu futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı ve antrenman programına başladı.