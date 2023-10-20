Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Antalyaspor, 9 puanla 13. sırada yer alıyor ve sakatlığı süren Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 9 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Akdeniz ekibi 9 puanla 13. sırada yer alıyor.
Bitexen Antalyaspor'da sakatlığı süren Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor.
Kaynak: AA / Spor