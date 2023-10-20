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Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Antalyaspor, 9 puanla 13. sırada yer alıyor ve sakatlığı süren Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor.