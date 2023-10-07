Bitexen Antalyaspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 0-0 Berabere Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İki takım da gol bulmakta zorlandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Streek, Bytyqi, Buksa
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Ndombele, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Sarı kartlar: Dk. 18 Torreira, Dk. 26 Muslera (Galatasaray), Dk. 30 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.
7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.
37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.
42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.