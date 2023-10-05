Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Antalyaspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Spor