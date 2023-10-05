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Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.