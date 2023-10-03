Haberler ›› Spor ›› Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Bitexen Antalyaspor, maçın hazırlıklarına başladı. İstanbulspor maçının ardından iki gün izin yapan ekip, akşam saatlerinde toplanarak taktik çalışma gerçekleştirdi.