Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Bitexen Antalyaspor, maçın hazırlıklarına başladı. İstanbulspor maçının ardından iki gün izin yapan ekip, akşam saatlerinde toplanarak taktik çalışma gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Bitexen Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
İstanbulspor karşılaşmasının ardından iki gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz temsilcisi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antalyaspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Spor