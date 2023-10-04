Bitexen Antalyaspor, Galatasaray karşısında namağlup ünvanını sürdürmek istiyor

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçında sahasındaki namağlup ünvanını korumak ve çıkışını sürdürmek istiyor. Antalyaspor, iç sahadaki karşılaşmalarda daha rahat puan kazanmasıyla dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, 8. haftada konuk edeceği Galatasaray karşısında sahasındaki namağlup ünvanını sürdürmek istiyor.

Akdeniz ekibi, ligin geride kalan 7 haftasında, iç sahadaki karşılaşmalarda daha rahat puan kazanmasıyla dikkati çekiyor. Geride bıraktığı 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayıp 9 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, bu mücadelelerden üçünü sahasında oynadı.

Ligin 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, 4. haftada da Mondihome Kayserispor ile 1-1'lik skorlarla berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 6. haftada Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi.

Bu galibiyetle sezonun ilk üç puanını hanesine yazdıran, 7. haftada İstanbulspor'u 2-1 mağlup edip ilk deplasman galibiyetiyle üst üste iki maçını kazanan Antalyaspor, ligin 8. haftasında Galatasaray karşılaşmasını da kaybetmeyip çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçı, 7 Ekim Cumartesi günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.