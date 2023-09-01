Bitexen Antalyaspor, Fredy Ribeiro'nun Eyüpspor'a transferini duyurdu

Bitexen Antalyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor'a transfer olan Angolalı orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro için teşekkür mesajı yayınladı. Fredy, Antalyaspor'da 153 maçta 23 gol kaydetmişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor'a transfer olan Angolalı orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro için paylaşımda bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Yolun açık olsun Fredy. Süper Lig'de 1000. ve 1100. gollerimizi atan ve özverisiyle kulübümüzün efsaneleri arasına adını yazdıran Fredy'e teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Fredy'in Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştığı fotoğraflara yer verildi.

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan Fredy, bugüne kadar kırmızı-beyazlı formayla 153 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 23 gol kaydetti.