Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor Maçı Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık
Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi (Dk. 78 Miloseviç), Safuri (Dk. 87 Van de Streek), Saric (Dk. 79 Erdal Rakip), Larsson, Buksa (Dk.90 Assombalonga)
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Murat Paluli (Dk. 87 Emre Gökay), Uğur Çiftçi, Camara, Poungouras, Abdulkadir Parmak (Dk. 64 Burak Kapacak), Emrah Başsan (Dk. 64 Kerem Atakan Kesgin), Manaj, Koita (Dk. 46 Barrow)
Goller: Dk. 13 Koita (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 27 Buksa (Penaltıdan), Dk. 45+4 Saric (Bitexen Antalyaspor )
Sarı kart: Dk. 83 Bahadır Öztürk, Dk. 86 Safuri (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 26 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
49. dakikada topla ceza sahasına giren Buksa'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
70. dakikada Manaj'ın sol kanattan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Barrow'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
77. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sol kanattan ortasına yükselen Camara'nın kafa vuruşunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.
86. dakikada Güray'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Miloseviç'in şutunda topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.