Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antalyasporlu futbolcular, teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao yönetiminde çift idmanla taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.
Antalyasporlu futbolcular, öğle ve akşam saatlerindeki antrenmanlarda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.