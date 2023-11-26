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Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı 0-0 Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.