Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve Antalyaspor'un iyi bir sezon geçirebileceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yenen Bitexen Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, üst üste iki maç kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Şahin, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını anlattı.

İlk yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını vurgulayan Nuri Şahin, "İlk yarıdan sonra soyunma odasında daha cesaretli olmamız gerektiğini söyledik. Ama ikinci yarı oyunumuzla en azından maça ortak olabileceğimizden emindim. Güzel dakikalarda, hızlı şekilde, çok güzel goller attık. Ondan sonra Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı defans yapmak çok önemli. Takım bunu iyi yaptı. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şahin, RAMS Başakşehir'in ardından Beşiktaş maçını da kazandıklarını anımsatarak, "Bu iki maçı kazanmadan önce neler konuşulduğunu biliyorsunuz. Takım çok zor bir dönemden geçti. O yüzden ayağımızın yere basması lazım. Bugün çok büyük bir takımı yendik. Bunun gururunu tabii ki yaşayacağız. Ama ayaklarımız yere basarak devam etmemiz lazım." dedi.

Şahin, Antalyaspor'un iyi bir sezonda ilk 5'i zorlayabileceğini düşündüğünü, bu sezon da ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini kaydetti.

Nuri Şahin, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın kendisi için çok değerli olduğunu, Türk futboluna başarılarıyla katkı sunmasını istediğini sözlerine ekledi.