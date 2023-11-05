Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş'ı 3-2 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Jehezkel'in 2 gol attığı maçta Bitexen Antalyaspor galip geldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Dk. 83 Kaluzinski), Saric (Dk. 90+4 Bahadır Öztürk), Jehezkel (Dk. 83 Ufuk Akyol), Safuri (Dk. 72 Van de Streek), Bytyqi (Dk. 72 Larsson), Buksa
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly (Dk. 46 Rosier), Necip Uysal, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Rebic), Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 85 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 60 Muleka), Cenk Tosun
Goller: Dk. 45+2 Cenk Tosun, Dk. 79 Muleka ( Beşiktaş ), Dk. 46 Saric, Dk. 50 ve 57 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 35 Buksa (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 37 Salih Uçan, Dk. 67 Gedson Fernandes, Dk. 90+3 Rebic ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
46. dakikada Bitexen Antalyaspor skora eşitlik getirdi. Jehezkel'in sol kanattan pasında topla buluşturduğu Saric, ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1.
50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin yarı sahadan uzun pasında sol kanatta topla buluşturduğu Jehezkel, ceza sahası dışına çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.
57. dakikada Bitexen Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin Balcı, sol kanattan ceza sahası sağ çaprazdaki Jehezkel'e pas verdi. Beşiktaş savunmasını geçen Jehezkel, ceza alanı orta kısmına ilerleyip yaptığı şık vuruşla takımının üçüncü, kendisinin mücadeledeki ikinci golünü kaydetti: 3-1.
64. dakikada Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Zaynutdinov'un kafa şutunda, kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.
68. dakikada Safuri'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
79. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu: 3-2.
Karşılaşmayı, Bitexen Antalyaspor 3-2 kazandı.