Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazır
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor kafilesi özel uçakla Adana'ya gidecek ve maç Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Hatayspor karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı. Akdeniz ekibi taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Antalyaspor kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek, oradan da maçın oynanacağı Mersin'e geçecek.
Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor mücadelesi, Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.