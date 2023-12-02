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Bitexen Antalyaspor, Atakaş Hatayspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü

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Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 3-3 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Buksa'nın 2 gol attığı maçta Antalyaspor, puanını 20'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Bitexen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Ligin 10. haftasında iç sahada 1-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetiyle çıkış yakalayan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2, 12. haftada Mke Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 yendi.

Üst üste üç galibiyet elde eden Bitexen Antalyaspor, 13. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında dün 3-3 sona eren Atakaş Hatayspor maçıyla yenilmezlik serisini sürdüren Antalyaspor, bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti.

Buksa'dan bir maçta üçüncü kez iki gol

Antalyaspor'un sezon öncesi Fransa'nın Lens takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki Polonyalı forvet Adam Buksa, Hatayspor maçında biri penaltıdan iki kez fileleri sarsarak, gol sayısını 7'ye çıkardı.

Takımın "en skorer oyuncusu" ünvanlı 27 yaşındaki santrfor, beşinci haftada dış sahada 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren mücadeledeki takımının iki golüne imza attı.

Adam Buksa, yedinci haftada 2-1 biten İstanbulspor karşılaşmasında kaydettiği iki golle takımının ilk deplasman galibiyetine önemli katkı sundu.

Buksa, MKE Ankaragücü maçında da bir gol kaydetti.

Öte yandan, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor formasıyla ilk golünü Atakaş Hatayspor maçında attı.

Geride kalan 14 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Bitexen Antalyaspor, ligin 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Kaynak: AA / Spor

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