Bitexen Antalyapor, Galatasaray maçı için hazır
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Bitexen Antalyapor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı. Taktik çalışan Akdeniz ekibi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Bitexen Antalyapor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.
Taktik çalışan Akdeniz ekibi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA / Spor