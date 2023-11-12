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Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi 2023-2024 Sezonu Başladı

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Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi, bugün oynanan maçlarla başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında 5 maç oynandı. Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle Konya Engelliler Gücü SK-Şahinbey Belediyesi Gençlik SK karşılaşması ertelendi. Geçen sezonun şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik SK'dır.

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu bugün oynanan maçlarla başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftasında 5 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol SK: 0-4

Depsaş Enerji SK-ODTÜ Teknokent SK: 0-6

Kayseri Melikgazi Belediyespor-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK: 1-2

Pendik Engelliler SK-Şişli Yeditepe Engelliler SK: 1-0

Gebze Engelliler SK-Alves Kablo Ampute Futbol SK: 1-4

Denizli Ampute SK ve İstanbul Ampute SK takımlarının ise ligden çekildiği belirtildi.

Konya Engelliler Gücü SK-Şahinbey Belediyesi Gençlik SK karşılaşması, Gaziantep ekibinin Şampiyonlar Ligi maçları dolayısıyla ertelenmişti.

Şahinbey Belediyesi Gençlik SK, geçen sezon Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA / Spor

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