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Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi 2023-2024 Sezonu Başladı

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi, bugün oynanan maçlarla başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında 5 maç oynandı. Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle Konya Engelliler Gücü SK-Şahinbey Belediyesi Gençlik SK karşılaşması ertelendi. Geçen sezonun şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik SK'dır.