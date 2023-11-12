Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi 2023-2024 Sezonu Başladı
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Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi, bugün oynanan maçlarla başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında 5 maç oynandı. Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle Konya Engelliler Gücü SK-Şahinbey Belediyesi Gençlik SK karşılaşması ertelendi. Geçen sezonun şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik SK'dır.
Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu bugün oynanan maçlarla başladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftasında 5 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol SK: 0-4
Depsaş Enerji SK-ODTÜ Teknokent SK: 0-6
Kayseri Melikgazi Belediyespor-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK: 1-2
Pendik Engelliler SK-Şişli Yeditepe Engelliler SK: 1-0
Gebze Engelliler SK-Alves Kablo Ampute Futbol SK: 1-4
Denizli Ampute SK ve İstanbul Ampute SK takımlarının ise ligden çekildiği belirtildi.
Konya Engelliler Gücü SK-Şahinbey Belediyesi Gençlik SK karşılaşması, Gaziantep ekibinin Şampiyonlar Ligi maçları dolayısıyla ertelenmişti.
Şahinbey Belediyesi Gençlik SK, geçen sezon Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştu.