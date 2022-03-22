Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80 - Haberler

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Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları, Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladı.

MERSİN (İHA) - Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları, Nesibe Aydın- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladı. Maçı 91-80 kazanan Nesibe Aydın, ilk yarı finalist oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de başladı. Çeyrek final maçları Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan Nesibe Aydın - Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla start aldı. Maça iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 29-23 önde tamamladı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Nesibe Aydın, devreye 52-48 önde girdi. Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla geçerken, bu periyotu da Nesibe Aydın 74-69 galip kapadı. Son periyotta aradaki sayı farkını biraz daha açan Nesibe Aydın, maçı 91-80 kazanarak, ilk yarı finalist oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx, İbrahim Altıntaş xx, Berk Kurtulmuş xx

Nesibe Aydın: Jessica Thomas 13 xx, Katsiaryna Snytsina 13 xx, Merve Uygül 1 xx, Kamile Nacıckaite 21 xxx, Meltem Yıldızhan 10 xx, Harika Gözde Eldaş 11 xx, Alaina Denise Coates 22 xxx

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 7 xx, Merve Arı 13 xx, Duygu Özen 4 xx, Ferda Yıldız 16 xxx, Victoria Ayo Macaulay 27 xxx, Kathleen Mae Doyle 13 xx

1. periyot: 23-29 (Bursa Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 52-48 (Nesibe Aydın lehine)

3. periyot: 74-69 (Nesibe Aydın lehine) - MERSİN

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası, Mersin, Aydın, Spor, Haberler

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