Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58 - Haberler

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Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, Hatayspor'u 81-58 yenerek, son yarı finalist oldu.

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, Hatayspor'u 81-58 yenerek, son yarı finalist oldu.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 24-19 önde tamamladı. İkinci periyotta her 2 takım da sayı bulmakta zorlanırken, devreye 33-33 beraberlikle gidildi. 3. periyotta oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, bu periyodu 62-47 önde tamamladı. Son periyotta oyundaki üstünlüğünü iyice ele alan ve aradaki sayı farkını açan Çukurova Basketbol, maçı 81-68 yenerek, son yarı finalist oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner xx, Fatih Güler xx, İsmail Binbir xx

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 15 xxx, Shavonte Sade Zellous x 8, Feride Şevval Akalan x 2, Melis Talay x 6, Fatmanur Karakaş x 5, Sinem Ataş xx 10, Temitope Titilola Fagbenle x 4, Dejuana Tenis Boner 23 xxx, Jasmine Loretta Thomas 8 x

Hatayspor: Aaryn Deje Ellenberg Willey 15 xx, Büşra Akbaş 9 x, Bahar Çağlar Ökten 8 x, Selena Kör 5 x, Vasiliki Louka 2 x, Bilge Nisa Kasacı 1 x, Jazmine Antoinette Jones 15 xx, Elif Emirtekin 3 x

1. periyot: 24-19 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 33-33

3. periyot: 62-47 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine) - MERSİN

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 Hatayspor: 58

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Türkiye Kupası, Hatayspor, Spor, Haberler

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