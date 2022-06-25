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Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası, Gaziantep'te sürüyor

AA - Adsız Günebakan - Spor
Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası, Gaziantep'te sürüyor

Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası'na Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde devam edilirken, dereceye girenlere madalyaları verildi.

Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası'na Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde devam edilirken, dereceye girenlere madalyaları verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla perşembe günü başlayan şampiyonada, 6 kategoride dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Türkiye'nin önemli bir kenti olduğunu, böyle güzel bir kentte böylesine büyük bir organizasyon yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Parkurun Türkiye'nin en güzel parkurlarından biri olduğunu, burada Avrupa hatta dünya şampiyonası yapılabileceğini ifade eden Müftüoğlu, organizasyonun şampiyonanın yanı sıra, Akdeniz Oyunları ve olimpiyatlara hazırlık olduğunu kaydetti.

Müftüoğlu daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile dereye giren sporculara madalyalarını verdi.

AA / Adsız Günebakan - Spor

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