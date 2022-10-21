Bisiklette 13. Cumhuriyet Kupası yol yarışı ile Beykoz Cumhuriyet Kriteryumu yarışı yapılacak

Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizatörlüğünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Edirne 13. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı ile Beykoz Cumhuriyet Kriteryumu yarışı yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, büyük erkek, master A erkek, master B erkek, genç erkek ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek 13. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı, Edirne'de Şevki Arman Caddesi yarış alanında 23 Ekim Pazar günü koşulacak.

Yarışmada, birincilere yarım altın, ikincilere çeyrek altın, üçüncülere de gram altın hediye edilecek. Genel klasman birincilik ödülü ise 1 adet Cumhuriyet altını ve ayrıca genel klasman birincisine bir adet bisiklet olarak açıklandı.

Beykoz Belediyesi Cumhuriyet Kriteryum Yarışı ise 29 Ekim Cumartesi günü Beykoz Spor Ormanı'nda yeni hizmete açılan parkurda yapılacak.

Yarışmada, birinciye gerçek altın madalya ve 40 bin lira para ödülü, ikinciye gerçek gümüş madalya ve 20 bin lira para ödülü, üçüncüye de gerçek bronz madalya ve 10 bin lira para ödülü verilecek. Yarışmada, bütün kategorilerde dereceye girenlerin ödülleriyle birlikte toplam 188 bin lira ödül dağıtılacağı açıklandı.