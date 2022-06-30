Mersin'de Bisikletseverler, Eurovelo Kapsamında 30 Kilometrelik Sürüş Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde TÜBİDEF'in iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren "EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bisiklet Stratejileri ve Saha Çalışması" programı tamamlandı. Programın ilk gününde Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı tanıtımı, turizm ve ekonomik boyutu, bisiklet stratejileri ve uluslararası kampanyalar, EuroVelo sürecinin aktörleri, bisiklet stratejileri ve uluslararası ağlar gibi önemli konu başlıkları, konunun uzmanları tarafından ele alındı. Programın 2. gününde ise bisikletseverler 30 kilometrelik bisiklet sürüşü gerçekleştirerek hem incelemelerde bulundu, hem de tarihi yerleri gezdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu'nun (TÜBİDEF) iş birliği ile düzenlenen "EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bisiklet Stratejileri ve Saha Çalışması" programı tamamlandı. 2 gün süren programın ilk gününde teorik çalışma yapılırken, saha çalışmasının yapıldığı 2. günde katılımcılar 30 kilometrelik bisiklet sürüşü gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİSİKLET TURİZMİ İLE YENİ BİR UFUK AÇMAK İSTİYOR"

Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Salih Özenir, çok başarılı bir salon çalışması gerçekleştirdiklerini, birçok konuda uzmanlar tarafından bilgilendirildiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Dün çok başarılı, verimli bir salon çalışması yaptık. Bu konuda uzman olan EuroVelo koordinatörü olan iki arkadaşımız bize bisiklet turizmini anlattılar. Bunun geleceğinden, katacağı değerlerden, yapılması gereken şeylerden ve stratejik hamlelerden bahsettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bisiklet turizmi ile yeni bir ufuk açmak istiyor ve bunun ilk hamlesi olarak biz bu çalışmayı yaptık. Bugün de saha çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi, yakın dönemde Türkiye'ye örnek olacak bisiklet hamlesi gerçekleştiriyor. Şu anda 91 kilometrelik bir bisiklet ağına sahip oldu. Onlarca bisiklet park yeri yaptı. Otobüsleriyle bisiklet taşıyor. Türkiye'de ilk defa mobil uygulamayla otobüsleri takip edebiliyor bisikletliler. Tamir üniteleri ve Bisiklet Kafe'leri gerçekleştirdi. Bunları da tanıtmak istiyor. Bisiklet turizminin hizmetine sunmak istiyor. Bilinirliğini arttırmak istiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yaptığı çabalarda bunun bir alt yapısını gördük. Turizme yönelik çalışmalarını gördük ve bunu federasyon olarak destekliyoruz. Ümit ediyoruz ki bu yapılmış olan çalışmalar öncelikle yerel kullanıcılara hizmet edecektir. Ama orta ve uzun vadede Avrupalı gezginlere hitap edecektir ki, bu çok büyük bir katma değeri olan turizm ağıdır. Mersin'in de bu pastadan olabildiğince payını almasını istiyoruz."

"MERSİN GÜZEL BİR ŞEHİR, BİSİKLET YOLU MERSİN'İN İNCİSİ GİBİ OLMUŞ"

Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Adnan Cangır, Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'nın ülkedeki ulusal temsilciliğini yürüttüklerini belirterek, ulaşım piramidinin üstlerinde bisikletli ulaşımın olduğunu söyledi. Cangır, Mersin Büyükşehir'in daveti üzerine Mersin'e geldiklerini ve çok verimli 2 gün geçirdiklerini kaydederek, "Yerel yönetimler, karar vericiler kafalarında belli bir şablon oturtmuşlar. Sanırım sabırlı adımlarla çözüme doğru ilerleyeceğiz. Bazı yerel yöneticilerde şunu görüyorum ben; yani eğer siz altyapıyı sunarsanız vatandaşın ulaşım davranışlarını değiştirebiliyorsunuz. Mersin'deki gözlemlediğimiz, deneyimlediğimiz 91 kilometre bisiklet yolu da bunun bir örneği. Eğer ulaşımınızı buna göre planlarsanız bu değişimi sağlıyorsunuz. Başkanımız da burada bunu başarmış. ve önümüzdeki süreçte bisiklet yollarının 200 kilometreyi aşacağı da planlanmış. Çok doğru kararlar. Bence başarılı uygulamalar olmuş. Başkanı tebrik ediyorum. Zaten bizimle de bu çalışmayı yapma isteği, vizyonunun da göstergesi sanırım. Mersin güzel bir şehir. Bisiklet yolları Mersin'in incisi gibi olmuş" dedi.

"EUROVELO'NUN EKONOMİK DEĞERİNİ ANLATTIK"

TÜBİDEF Uluslararası Projeler Koordinatörü, ENVERÇEVKO Başkanı Feridun Ekmekci saha çalışması hakkında bilgi vererek, "Yollarımız güzel, düz alanda, yokuşsuz, 20-25 kilometreye kadar pedal çevirdik, kent içinde ulaşım amaçlı belki bir miktar daha teşvik gerekebilir, Belediye eliyle yapılan bir teşvik gerekebilir. Ayakta tutmak önemli. Yapıldıktan sonra bunların ayakta tutulması için de rutin bakımların, çalışmaların yapılması gerekir. Şimdilik sıkıntımız yok, ama Mersin'den Bisiklet Dostu İşveren ve Avrupa Belediye Bisiklet Ağı'na katılımı vurguladık. Umarız ilerde bunlar da şekillenir" diye konuştu.

"HARİKA BİR ÇALIŞMA OLMUŞ"

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu üyesi Zekiye Okçu, "Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Dün toplantıya katıldık. Bisiklet ağının kesintisiz olarak yurtdışı bağlantısıyla ilgili bir programdı. Çok verimli geçti. Bugün de Mersin içindeki bisiklet yollarının tanıtımı yapılıyor. Daha önce ben gelmiştim ama sadece Mersin'de sahil kenarında bisiklet yolları olduğunu görmüştüm. Çok genişletilmiş, daha büyük kapsamda yapılmış. Harika, çok mutlu olduk. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Harika bir çalışma olmuş, devamını diliyoruz" dedi.

Mersin Zirve Bisiklet Kulübü üyesi İlke Çamurtay ise "Mersin'in bisikletle ilgili gelişimini uzun yıllar içerisinde gözlemleme şansım oldu. Bu son 2 günlük etkinlikte de çok daha mutlu olduk, bilmediğimiz, uzak kaldığımız bazı konuları öğrenme şansımız oldu değerli akademisyen hocalarımızdan. Mersin'e bisiklet anlamında değer veren, katkı sunan, özellikle Ahmet Salih Özenir'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bugün şöyle kısa bir Mersin turu yaptık. Mersin'in bisiklet yollarını ve bisiklet yolları üzerindeki teknik destek sağlayan bölümleri inceledik. KentBis hakkında biraz bilgi aldık. Tarihi yerleri misafirlerimize tanıttık" diye konuştu.

ANKA / Spor