Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı &quot;Ata toprağı&quot; Karabük'e ulaştı - Haberler

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Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Karabük'e ulaştı

AA - Spor
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Karabük'e getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Karabük'e getirildi.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletliler tarafından 4 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'nun ardından Karabük'e ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu sporcuları tarafından taşınan emanetler, il sınırında Karabük ekibine iletildi.

Sporcular, aldıkları emaneti Eskipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Erdoğan'a teslim etti.

Erdoğan, öperek aldığı toprağı ve Türk bayrağını yarın Çankırı'ya götürecek bisikletlilere teslim edecek.

Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

AA / Spor

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