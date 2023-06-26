Bisikletiyle Türkiye'yi dolaşıyor

DÜZCE – Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu yaşamak için bisikletiyle Türkiye turunu çıkan sporcu Mustafa Taşyıldız, gezisini 41 günde tamamlamayı planlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne anlam katmak isteyen Mustafa Taşyıldız, 6 gün önce Ordu'nun Korgan ilçesinden bisikletiyle yola çıktı. 5 bin 555 kilometre yol kat ederek, Türkiye'yi dolaşmayı planlayan Mustafa Taşyıldız, turunun 6. gününde Düzce'de mola verdi. Düzce Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicü ve bisikletçi gençlerle bir araya gelen Mustafa Taşyıldız, molasının ardından Hendek'e gitmek üzere Düzceli bisikletçilerle birlikte yeniden yola koyuldu.

"5 bin 555 kilometrelik Türkiye turuna çıktım"

Türkiye turuna çıkan Taşyıldız, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Ordu'ya bağlı Korgan'dan hareketle önce en batıda Edirne'den, en güneye İzmir'e, oradan da en doğuya Hakkari'ye, ardından da en kuzeye Hopa, sonra tekrar Ordu Korgan olmak üzere 5 bin 555 kilometrelik Türkiye turuna çıktım. 41 günde bitirmeye hedefliyorum. Bugün 6. günüm ve Düzce'de konakladım. Düzce'nin çocuğu sevgili arkadaşım Selim Cicü çok ilgilendi sağ olsun. Burada misafir etti. Herhangi bir problem olmadı. Yol boyu herkes çok yardımcı ve destek oluyor. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı şimdiden kutlu olsun diyorum" dedi.

"Her gittiğim yerde etap etap isim veriyorum"

Mustafa Taşyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gittiğim yerde etap etap isim veriyorum. Ordu'da dünya şampiyonumuz Mustafa Büyük ismini vererek başlamıştım. Düzce'ye geldiğimizde de sevgili arkadaşım Selim Cicü, 2 şehidimizin ismini söylemişti. Düzce etabını iki şehidimizin de hatırı kalmasın diye ikiye ayırdık. Şimdi bundan sonra Hendek'e hareket edeceğiz. O etabın ismi de rahmetli Gaffar Okan olacak. Bu şekilde büyüklerimizin, şehitlerimizin, tarihte yer edilmiş insanlarımızın isimlerini bu tür etkinliklere vererek anlamlandırmak istiyorum"

"Arabadan inin artık bisiklete binin"

Mustafa Taşyıldız'ın duygu yüklü bir tura çıktığını ifade eden Düzce Bisiklet İl Temsilcisi Selim Cicü ise "Bolu-Kaynaşlı etabını şehit Sabri Altınbaş etabı, Kaynaşlı-Düzce etabına da şehit Ufuk Baysan etabı yaptık. Düzce-Hendek etabı da rahmetli Gaffar Okan etabı olacak. Hem şehitlerimizi anacağız hem de o şehrin, o şehre mal olmuş, ülkeye mal olmuş, memleketime mal olmuş insanları hatırlayarak, böyle devam edeceğiz. Kardeşlerimizle beraber Mustafa abimize Hendek'e kadar eşlik edeceğiz. Orada mezarlık ziyaretimizde olacak. Bu arada herkese tavsiyem arabadan inin artık bisiklete binin" diye konuştu.