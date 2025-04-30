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Bisiklet Turu'nda Kaza Geçiren 5 Sporcu Tedavi Edilerek Taburcu Olundu

Bisiklet Turu'nda Kaza Geçiren 5 Sporcu Tedavi Edilerek Taburcu Olundu
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda meydana gelen kazada 5 bisikletçi, tedavi sonrası hastaneden taburcu edildi. Kazanın meydana geldiği etapta sporcuların hızla müdahale edilmesi önemli bir rol oynadı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Marmaris-Akyaka (Kıran) etabında yarış sırasında kaza geçiren 5 bisikletçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesinin açıklamasına göre şiddetli yağış altında gerçekleşen etapta bitime 50 kilometre kala dönüşe hızlı giren bisikletçilerin hatalı frenleme yapması sonucu, 5 sporcunun karıştığı bir kaza gerçekleşti.

Bisiklet yarışlarında sıkça rastlanan bu kaza sonrası konvoyu takip eden sağlık ekipleri, hızla müdahale ettikleri sporcuları kısa sürede hastaneye ulaştırdı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ileri tetkikleri yapılan sporcuların 5'i de taburcu oldu.

Açıklamada, sporcuların kafa travması geçirdiği haberlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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