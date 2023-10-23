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Bisiklet takımı Cumhuriyetin 100'üncü yılını Uludağ'ın zirvesinde kutladı

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Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı Cumhuriyetin 100 yılını kutlamak amacıyla Bursa Uludağ'a 2 bin 300 metre tırmandılar.

Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı Cumhuriyetin 100 yılını kutlamak amacıyla Bursa Uludağ'a 2 bin 300 metre tırmandılar.

Esbike Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı Cumhuriyetin 100 yılını kutlamak amacıyla Bursa'daki Uludağ'a tırmandı. 15 kişinin katılımıyla gerçekleşen tırmanışta 100 kilometrelik etabı aşarak 2 bin 300 metreye çıkıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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