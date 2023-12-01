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Bisiklet sporcuları Cehennem Deresi Kanyonu'ndan iniş yaptı

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Dünyadaki sayılı kanyon vadileri arasında gösterilen Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu restorasyon çalışmaları sonrasında adrenalin severlerin gözde mekanları arasında yer aldı. Bisiklet sporcuları kanyon içinde tehlikeli bir iniş gerçekleştirdi.

Bisiklet sporcuları Cehennem Deresi Kanyonu'ndan iniş yaptı

ARTVİN - Dünyadaki sayılı kanyon vadileri arasında gösterilen Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu restorasyon çalışmaları sonrasında adrenalin severlerin gözde mekanları arasında yer aldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu, 500 metre uzunluğu ve 70 metre genişliğiyle dünyanın en yüksek kanyonları arasında yer alıyor. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, içerisine doğru ilerledikçe ilginç manzaralarıyla dikkat çekiyor. Kanyona giriş yapılan noktadan itibaren yaklaşık 800 metrelik zorlu yürüyüş parkurunun bulunduğu kanyon farklı adrenalin sevenlere çeşitli imkanlar sunuyor.

Adrenalin tutkunu 3 profesyonel Bisiklet sporcusu, 800 metrelik kanyon içinde yapılan merdivenlerden bisiklet ile indi. İniş sırasında bir bisikletçinin kaza atlattığı anlar ise yürekleri ağza getirdi.

Bölgenin tanıtımı için önemli rol oynayan kanyonda bisiklet sporcularının tehlikeli sürüşü dron pilotu Şafak Aksoy tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık Ardanuç Artvin Doğa Spor Haberler

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