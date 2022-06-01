Bisiklet Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na Erciyes'teki zorlu parkurda hazırlanıyor - Haberler

Bisiklet Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor.

Türkiye Bisiklet Milli Takımı, Erciyes Dağı'ndaki zorlu parkurda yaptığı hazırlıklarla oyunlarda madalya almaya çalışacak.

Milli Takımlar Başantrenörü Branko Filip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'in Oran kentinde yapılacak 19. Akdeniz Oyunları için başlattıkları yükseklik kampının, sporcuların özverili çalışmalarıyla devam ettiğini söyledi.

Erciyes Dağı'nın antrenmanlar için Türkiye'deki en iyi tercihlerden biri olduğunu vurgulayan Filip, "Yükseklik kampı için yolları kaliteli ve çeşitliliği çok. Yurt dışında da bazı bisiklet kampları var, ben Erciyes'i oralara benzetiyorum. Burada kamp yapmaktan mutluyum." dedi.

Yüksek rakıma adapte olmak için belli bir zaman gerektiğine dikkati çeken Filip, "Bu nedenle geldiğimiz ilk 3 gün hafif antrenman yaptık. Şu anda ise daha uzun ve güce dayalı antrenmanlar yapıyoruz. Günlük antrenmanlarımız yaklaşık 100 kilometre ile sınırlı ve 3 saat sürüyor. Develi tarafında da in-çık antrenmanları yapıyoruz. Bu tamamen güce dayalı bir antrenman." diye konuştu.

Hedef madalya

Yol Bisikleti Büyük Erkekler Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Erkekler Milli Takımı'ndan 9 sporcunun bulunduğu kampın, 8 Haziran'da tamamlanacağını belirten Filip, "Akdeniz Oyunları'nda güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Fransa, İtalya ve Slovenya gibi ülkelerin olduğu bir müsabakaya katılacağız. Madalya almak buradaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Zamana karşı yarışta Ahmet Örken'den yana şansımızı deneyeceğiz. Yol yarışında da Onur Balkan ile ilgili bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan milli sporcu Ahmet Örken ise Erciyes Dağı'nda kamp yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Antrenmanların çok verimli geçtiğini anlatan Örken, "Daha önce İspanya'da yapılan Akdeniz Oyunları'nda beşinci olmuştum. Aradaki zaman farkı çok azdı, podyuma çok yakındım ama olmadı. Şimdi ise Cezayir'de yapılacak Akdeniz Oyunları'nda inşallah ülkemize madalyayı getirip, şanlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Aksoy antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren milli takımda Ahmet Örken'in yanı sıra Burak Abay, Ferit Can Şamlı, Oğuzhan Tiryaki, Ali İhsan Eğin, Samet Bulut, Doğukan Arıkan, Batuhan Özgür ve Onur Balkan da yer alıyor.