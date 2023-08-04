Geçen sezon Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor Hentbol Takımı'nın antrenörü Birol Ünsal, hedeflerinin bu sezon hem lig hem de Avrupa Kupası olduğunu söyledi. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında Burdur'da 9 günlük kamp ile devam eden takım, kadın hentbolunda başarıya odaklanıyor.

Birol Ünsal: Hedefimiz hem Avrupa hem lig kupası

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- GEÇEN sezon Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor Hentbol Takımı'nın antrenörü Birol Ünsal, hedeflerinin bu sezon hem lig hem de Avrupa Kupası olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında Burdur'da 9 günlük kamp ile hazırlanan Mavi Kelebekler çalışmalarını Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde sürdürüyor. Geçen sezon EHF Kadınlar Kupası'nı kazanan takımın antrenörü Birol Ünsal, kamp çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Geçen hafta Antalya'da sezonu açtıklarını anlatan Birol Ünsal, "Öncesinde kızlarımıza ön hazırlıkla ilgili bir program göndermiştik. Bir hafta Antalya'da antrenman yaptık. Antalya malum çok sıcak. Kamp daha verimli olsun diye bize çok yakın Burdur'dayız. Gerçekten olağanüstü güzel tesisler var. Kamp açısından gerek iklim, gerek tesisler olarak Burdur çok güzel. Ülke olarak gurur duyacağımız bir tesis burası" dedi.

'MAVİ KELEBEKLER VAR OLSUN İSTİYORUZ'

5 gün önce başladıkları Burdur kampında çift antrenman yaptıklarını söyleyen Ünsal, Burdur'daki hentbol camiasının da kendilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirtti. Ünsal, "Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Verimli bir kamp geçiyor. İnşallah sezon herkes için iyi olur. Türk sporu ve kadın hentbolu adına güzel bir sezon diliyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak geçen sezon kulübümüz adına, ülkemiz adına olağanüstü güzel bir sezondu. Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdık. Tabii bu doğal olarak kulübümüz adına çıtayı yükseltti. Bu sene de hedefimiz aynı kupayı tekrar kazanabilmek. Geçen yıl kaybettiğimiz lig şampiyonluğunu, ikinci olduğumuz lig kupasını bu sene tekrar Antalya'ya getirmek istiyoruz. Kadın hentbolunda Konyaaltı Belediyesi, Mavi Kelebekler var olsun istiyoruz. Bunun için de başta Belediye Başkanımız Semih Esen olmak üzere kulübümüzün ciddi desteği var. Kadına ayrı bir önem veriyorlar, kadın sporlarına ayrı bir ilgi gösteriyorlar, pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Türk kadınının neler yapabileceğini biz de sahada göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım hem Avrupa Kupası hem lig kupasını Antalya'ya getiririz" diye konuştu.

Takım kaptanı ve kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal, şunları söyledi:

"İlk dönem çalışmalarımıza Antalya'da başladık. Daha sonra Burdur'da 9 günlük bir kampımız var. Çok iyi bir kamp dönemi yaşıyoruz. Bu sene de hedefimiz her sene olduğu gibi lig şampiyonluğu. Avrupa Kupası'nı bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'ye getirmiştik. İnşallah bu sene ikincisini de ülkemize yaşatmak istiyoruz."

Kaleci Yağmur Bembeyaz da, "Bu sezonda yarıştığımız tüm kulvarlarda kupaya talibiz" dedi. (DHA)