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Birgül Erken, Yunanistan'da Türkiye Rekoru Kırmak İçin Yüzüyor

Birgül Erken, Yunanistan'da Türkiye Rekoru Kırmak İçin Yüzüyor
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Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz kategoride 34 metreyle kendi rekorunu kırmayı deneyecek. Erken, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazır olduğunu belirtti.

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz kategoride, 34 metreyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırmayı deneyecek.

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.

Master grubunda yarışan Erken, şampiyonada paletsiz kategorisinde 36 metreye dalış yararak kendisine ait olan Türkiye rekorunu geliştirmeye çalışacak.

Erken, yaptığı açıklamada, tüm sezonun yorgunluğu ve sağlık sorunlarına rağmen, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

Yılın son organizasyonu olan şampiyonada, iki branşta yarışacağını belirten Erken, "Rekor denemesi için hazırım ve prestijli organizasyonda kıracağım rekoru tüm dünyadaki kadınların var olma mücadelesine adamak istiyorum. Özellikle Türk ulusunun güçlü kadınlarının daha da güzel günleri olacağına tüm zorlukları aşacağımıza inancım sonsuz. Bu anlamda onlara ilham verebilmeyi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya kendi imkanlarıyla geldiğini vurgulayan Erken, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

Dünya Şampiyonası Yunanistan Türkiye Kadın Spor

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