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Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
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Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, paletsiz kategoride 36 metreye dalarak Türkiye rekorunu kırdı ve bronz madalya kazandı. Erken, başarısını Türk kadınlarına armağan etti.

Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, bronz madalya kazandı. İkinci kez Türkiye rekorunu kıran Erken başarısını Türk kadınlarına armağan etti.

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde 40 ülkeden 140 sporcunun katımıyla gerçekleştirilen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Master grubunda yer alan milli sporcu Birgül Erken, paletsiz kategoride 36 metreye dalış yaparak daha önce 34 metreyle kendisine ait olan Türkiye rekorunu da kırıp bronz madalyanın sahibi oldu. Erken yarışla ilgili yaptığı açıklamada, milli takımda şu ana kadar yapılan yarışmalarda madalya kazanan tek sporcu olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

"Rekorumu güçlü Türk kadınlarına ve oğlum Ege'ye armağan ediyorum"

Tüm sezonun yorgunluğu ve sağlık sorunlarıma rağmen, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan Birgül Erken, "Bugün bir Türkiye rekoru geldi. Kendime ait olan rekoru 2 metre daha geliştirdim. Master kadınlarda dünya 3.'sü oldum. Bu şu anda yarışmanın ilk ve tek madalyası oldu. Yarışmalar devam ediyor. Umarım yeni başarılar da gelir. Bu anlamda arkadaşlarıma başarı diliyorum. Bu rekorumu güçlü Türk kadınlarına ve oğlum Ege'ye armağan ediyorum. Bu zorlu yolculukta bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Yunanistan Türkiye Dünya Kadın Spor

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