Milli sporcu Birgül Erken, Samsun'da 'Ata'ya saygı dalışı' yaptı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Karadeniz'de "Ata'ya saygı dalışı" yaptı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait botla Karadeniz'e açılan Birgül Erken, Samsun'da 2012 yılında batırılan MG125 botuna saygı ve anma dalışı gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Birgül Erken ve beraberindeki ekip, suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Yaklaşık 1 dakika 20 saniyelik dalışın ardından denizden çıkan Birgül Erken, Türk bayrağı açarak protokolü selamladı.

Dalışı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da Sahil Güvelik Komutanlığına ait TCSG-307 gemisinden izledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, rekortmen sporcu Birgül Erken'in batık gemiye dalışını ve Türk bayrağını açışını izlediklerini söyledi. Çok gurur verici bir tablo olduğunu belirten Dağlı, "19 Mayıs faaliyetlerimiz bu hafta boyunca çok etkin ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Buna benzer faaliyetlerimiz olacak. Takip etmenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise güzel bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, "Tam gençliğe, spora, denize, folklor, sanat, kültür ağırlıklı çok güzel bir dönemi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birgül Erken de "Derin mavilerden Ata'ya saygı" dalışı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Dalışta Sahil Güvenlik Komutanlığının MG125 gemi batığına girdiklerini aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının batırdığı bir batıktı. Dalışım yaklaşık 1 dakika 20 saniye sürdü. Dalıştan çıktıktan sonra göğsümden küçük bir Türk bayrağı çıkardım. Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışanları, dalgıçları, öğrencilerimiz ve sporcularımızla birlikte Atatürk posterini ve 6x4 metre dev bir Türk bayrağını halihazırda açmış bulunduk. Buna müteakip duman fişekleri atıldı. Biz de 19 Mayıs mesajımızı verdik. Derin maviden törenin bir parçası olarak bize verilen görevi tamamlamış olduk. Çok onurlandım. Çok gurur vericiydi."

Birgül Erken, bir süre önce başlattığı "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" projesi kapsamında Samsun'da da eğitim vereceğini sözlerine ekledi.