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Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 18 Haziran'da Antalya'da yapılacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 18 Haziran'da Antalya'da yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 18 Haziran Cumartesi günü Antalya'da Bireysel Cankurtarma Şampiyonası düzenleyecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 18 Haziran Cumartesi günü Antalya'da Bireysel Cankurtarma Şampiyonası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek şampiyonaya katılmak isteyenler 17 Haziran'a kadar federasyona başvuruda bulunabileceği aktarıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez yüksek bir katılımla bu şampiyonanın düzenleneceğini belirtti.

Önemli bir organizasyon olacağını vurgulayan Aydın, "Cankurtaranlığa dikkati çekmek için kamu yararına düzenleyeceğimiz bir organizasyon olacak. Suyla ilgili her yerde cankurtaran olmalı. Bu bir zorunluluktur. Bu sene ulusal ölçekte bu yarışı gerçekleştireceğiz ancak gelecek yıllarda uluslararası yarışlara da imza atacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya Spor Haberler

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