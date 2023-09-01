Bir ilk oldu aileler 'Bocce Petank' yarışması yaptı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir ilke imza atarak, aileler arasında Bocce Petank yarışması düzenledi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle açık alanda oynanan, basit kurallı ve sosyal bir oyun olan Bocce Petank yarışması düzenledi. Türkiye'de bir ilke imza atılan yarışmada çiftler yarıştı. 31 Ağustos tarihinde Şehit Anıl Gül Spor Salonu Bocce Sahası'nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonunda derece elde eden vatandaşlar, madalya ve kupa sahibi olurken, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla da tebrik edildi. - ESKİŞEHİR