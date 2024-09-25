1965 Samsunspor Derneği'nden Kırsal Mahalle Öğrencilerine Destek

1965 Samsunspor Derneği (1965 SSDER), kırsal mahallelerde okuyan öğrencilere Samsunspor temalı çanta hediye ederek hem eğitime destek veriyor hem de Samsunspor sevgisini aşılıyor.

Samsunspor sevgisini yayma amacıyla yola çıkan 1965 Samsunspor Derneği, kırsal mahallelerdeki öğrencilere yönelik başlattığı "Bir Çanta Bir Hayal" projesiyle dikkat çekiyor. Dernek, Samsunspor'un resmi mağazası Store55'ten aldığı Samsunspor temalı çantaları, Samsun'un çeşitli kırsal mahalle okullarında okuyan öğrencilere hediye ederek, eğitimlerine katkı sunuyor.

Dört farklı okulda 360 öğrenciye ulaşıldı

Bu kapsamda Yakakent Karaaba Şehit Bayram Aksu İlkokulu, Yakakent Büyükkırık İlkokulu, Vezirköprü Tepeören İlköğretim Okulu ve Canik Demirci İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören toplam 360 öğrenciye Samsunspor çantası dağıtıldı. Projenin ilk durağı olan Vezirköprü'nün kırsal mahallelerinden biri olan Tepeören'de 110 öğrenciye giden dernek üyeleri, mahalledeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çantalarını hediye ederek unutulmaz bir gün yaşattı.

1965 Samsunspor Derneği'nin kırsal okullarına yönelik projesinde ikinci durak Yakakent oldu. Dernek üyeleri, Karaaba Şehit Bayram Aksu İlkokulu ve Yakakent Büyükkırık İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere Samsunspor temalı çantalar hediye etti. Samsunspor şarkılarıyla coşan öğrenciler, dolu dolu bir gün geçirerek unutulmaz anılar biriktirdi.

Bir Okula 55 Çanta

1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, projeye katılan ve destek olan herkese teşekkür ederek, "Bu anlamlı projeye 'Bir Okula 55 Çanta' sloganıyla başladık. Ancak, büyük bir ilgi ve destek gördük, çanta sayısı kısa sürede 400'e ulaştı. Şu ana kadar 360 öğrencimize ulaştık. Bu anlamlı projeye destek verenlerin Samsun'un kırsal mahalle okullarındaki çocuklarımızın eğitimine ve geleceğini yaptıkları katkılar bizler için çok değerli. Her bir çanta, yalnızca bir hediye değil, çocuklarımızın hayallerine atılan güçlü bir adım oldu. Bu yolda gidilmedik köy, girilmedik sınıf, dokunmadığımız çocuk kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Derneğin önümüzdeki günlerde de bu projeyi genişleterek Samsun'un farklı kırsal mahalle okullarına ulaşmayı hedeflediği öğrenildi. - SAMSUN