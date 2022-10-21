'Bir Allah'ım bir Fenerim var' diyen Rambo Okan davayı açtı! Kazanırsa milyoner olacak

Rambo Okan olarak bilinen Fenerbahçe tribünlerinin en tanıdık isimlerinden olan Okan Güler, sosyal medyada kendisine küfür edenlere 10 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Güler, "Benim bir Allah'ım bir Fenerim var, yalvarırım artık bana küfür etmeyin. Aylardır küfür yiyorum benden ne istiyorlar." ifadelerini kullandı. Rambo Okan açtığı tüm davaları kazanması durumunda kendisine ev alacağını ve ablasına yardım edeceğini belirtti.

Fanatik Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Rambo Okan lakaplı Okan Güler, sosyal medyada kendisine küfür edenlere dava açmaya hazırlanıyor. 10 milyon liralık dava açtığını belirten Güler, "Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, küfür edenler karşılığını bulacak." dedi.

"YALVARIRIM ARTIK BANA KÜFÜR ETMEYİN"

Show TV'ye açıklamalarda bulunan Rambo Okan, sosyal medyada kendisine küfür edenlerden bıktığını ve 10 milyon liralık tazminat davası açacağını belirtti. Avukatı ile birlikte açıklamalarda bulunan Rambo Okan, "Benim bir Allah'ım bir Fenerim var, yalvarırım artık bana küfür etmeyin. Aylardır küfür yiyorum benden ne istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"KAZANIRSAM KENDİME EV ALACAĞIM"

Tazminat davasını kazanması durumunda ne yapacağı sorulan Rambo Okan, "Kazanırsam kendime bir ev alacağım, ablamın durumu kötü ona maddi ve manevi yönden destek olacağım." dedi.