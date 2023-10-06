Binicilikte Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları Başlıyor

Ankara'da düzenlenecek olan Binicilikte Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları yarın başlıyor. Yarışmalar, Genelkurmay Başkanlığı Kupası, TBMM Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından gerçekleştirilecek.

Binicilikte Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları yarın Ankara'da başlayacak.

Başkent, Genelkurmay Başkanlığı Kupası, TBMM Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından bu hafta sonu Türkiye Kupası yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Ankara Atlı Spor Kulübünün Bedri Böke Açık Maneji'nde düzenlenecek organizasyonun ilk gününde 1. ayak teşvik yarışmaları gerçekleştirilecek.

Kupa finalleri ise 8 Ekim Pazar günü yapılacak. Yarışlar sonunda veteran, kadın ve yetişkinler sınıfında Türkiye Kupası sahiplerini bulacak.