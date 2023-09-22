Binicilikte Genel Kurmay Başkanlığı Kupası ve TBMM Kupası Yarışları Ankara'da

Binicilikte özel unvan engel atlama yarışmaları olan Genel Kurmay Başkanlığı Kupası ve TBMM Kupası, Ankara'da düzenlenecek. Genel Kurmay Başkanlığı Kupası yarın başlayacak ve 54 atın katılacağı yarışta geçen yılki şampiyon Osman Şen'in atı Libas Captain Van Overis Z yer alacak. TBMM Kupası ise 24 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ve 36 atın katılacağı yarışta geçen yılın birincisi Hasan Şentürk'ün atı Cantaire O yer alacak.