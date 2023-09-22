Binicilikte Genel Kurmay Başkanlığı Kupası ve TBMM Kupası Yarışları Ankara'da
Binicilikte özel unvan engel atlama yarışmaları olan Genel Kurmay Başkanlığı Kupası ve TBMM Kupası, Ankara'da düzenlenecek. Genel Kurmay Başkanlığı Kupası yarın başlayacak ve 54 atın katılacağı yarışta geçen yılki şampiyon Osman Şen'in atı Libas Captain Van Overis Z yer alacak. TBMM Kupası ise 24 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ve 36 atın katılacağı yarışta geçen yılın birincisi Hasan Şentürk'ün atı Cantaire O yer alacak.
Binicilikte özel unvan engel atlama yarışmalarından Genel Kurmay Başkanlığı Kupası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası hafta sonu Ankara'da yapılacak.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Genel Kurmay Başkanlığı Kupası yarın saat 16.00'da başlayacak.
140 santimetre yüksekliğinde koşulacak yarışa 54 at katılacak. Geçen yıl Genel Kurmay Başkanlığı Kupası'nı "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen kazanmıştı.
TBMM Kupası'nın heyecanı ise yine Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliğinde 24 Eylül Pazar günü yaşanacak.
Saat 15.30 başlayacak ve 145 santimetre yüksekliğinde koşulacak yarışlara 36 at katılacak. Geçen yıl "Cantaire O" isimli atıyla Hasan Şentürk, TBMM Kupası'nda birinci olmuştu.