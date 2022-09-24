Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası Spor Haberleri Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen kazandı. Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen kazandı. Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen birinci oldu. Uğur Yılmaz, "Goldplay" adlı atıyla da ikinci sırayı alırken, "Cantaire O" isimli atıyla Hasan Şentürk üçüncülüğü elde etti. Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Genelkurmay Başkanlığı Osman Şen Van Spor Haberler

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