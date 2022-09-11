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Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

Spor Haberleri

Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

Milli sporcu Nil Özvanlıgil, Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda ferdi kadınlarda Balkan şampiyonu oldu.

Milli sporcu Nil Özvanlıgil, Romanya'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda ferdi kadınlarda Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün altın madalya kazanan Kadın Türk Milli Takımı'nın sporcuları arasındaki Nil Özvanlıgil, bireysel yarışmada da şampiyonluğa ulaştı.

Vlasia kentindeki organizasyonda atı Firocco ile yarışan Nil, ferdi kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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