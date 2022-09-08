Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

Spor Haberleri

Binicilik: Engel Atlama Balkan Şampiyonası

Romanya'da bugün başlayan Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Romanya'da bugün başlayan Engel Atlama Balkan Binicilik Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vlasia kentindeki organizasyonda gençler ferdi kategorisinde Burak Alparslan atı "Kelibia Z" ile birinci, aynı yarışmada Ceren Ertöz atı "Cash It" ile ikinci oldu.

Şampiyonada milli biniciler, usta, genç, genç yetişkin, kadın, yıldız olmak üzere tüm kategorilerde Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan katılıyor.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Romanya Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title