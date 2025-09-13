Haberler

Bingölspor, SMA Hastası Bebeğe Destek İçin Bilet Gelirlerini Bağışladı

12 Bingölspor, Karaköprü Spor ile oynadığı maçın bilet gelirini SMA hastası 5 aylık Efrayim Gökalp'in tedavisi için bağışladı. Kulüp, desteklerin devam edeceğini ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, Karaköprü Spor ile oynadığı maçın bilet gelirini SMA hastası bebeğe bağışladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Karaköprü Spor maçında elde edilen 455 bin 256 liralık bilet gelirlerinin 5 aylık SMA hastası Efrayim Gökalp'in tedavisi için bağışlandığı belirtildi.

12 Bingölspor Spor'un her zaman SMA hastası Gökalp'in yanında olacağı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeşil-beyaz sevdamız sadece sahada değil hayatın tam da içinde; bir çocuğun umudu, bir annenin duası, bir babanın gözyaşı olmuştur. Bu anlamlı süreçte taraftarlarımızın, iş insanlarımızın ve tüm Bingöl halkının desteğiyle gösterilen bu büyük dayanışma, şehrimizin kalbinin nasıl attığını bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiştir. Bingölspor olarak söz veriyoruz, bu mücadele, Efrayim bebeğimiz sağlığına kavuşana kadar devam edecek."

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Spor
