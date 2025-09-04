Bingölspor'dan SMA Hastası Efrayim İçin Önemli Adım

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, bu hafta oynayacağı Karaköprü maçının bilet gelirlerinin tamamını SMA hastası Efrayim Gökalp'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bağışlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu hafta oynanacak Karaköprü maçının bilet gelirlerinin tamamının 5 aylık SMA hastası Efrayim Gökalp'in tedavisi için bağışlanacağı bildirildi.

Bilet fiyatlarının 200 lira olduğu belirtilen açıklamada, imkanı olanların daha yüksek bir bedelle bilet alarak bu iyilik zincirine katılmaları istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Efrayim'in tedavi sürecine katkı sağlamak, ona yaşama umudu olmak için tek yürek olma zamanı. Unutmayın, alınan her bilet, Efrayim'in nefesine nefes, geleceğine ışık olacaktır. Bu maç, sadece sahada değil vicdanlarımızda da kazanılacak."