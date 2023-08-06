Üye Girişi
Haberler

Bingöllü sporcu Batuhan Göçüncü Türkiye ikincisi oldu

Spor Haberleri

Nevşehir'de düzenlenen 2023 Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Bingöllü sporcu Batuhan Göçüncü, Türkiye ikincisi oldu.

Nevşehir'de düzenlenen 2023 Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Bingöllü sporcu Batuhan Göçüncü, Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla hayata geçirilen ANALİG projesi çerçevesinde Nevşehir'de 3 -7 Ağustos tarihlerinde Karate Türkiye Birinciliği müsabakaları yapıldı. ANALİG Karate Türkiye Birinciliği Müsabakaları'na 81 ilden yaklaşık 500 sporcu ve antrenörleri katılırken Bingöl'den Deniz Çeçen antrenörlüğünde 36 kilogramda müsabakalarda yer alan Batuhan Göçüncü, finalde rakibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nevşehir Türkiye Gençlik Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title